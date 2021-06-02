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    Сколько заплатили актерам за воссоединение «Друзей»

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    Сколько заплатили актерам за воссоединение «Друзей»

    Первоначально актерскому составу предложили 1 миллион долларов за воссоединение

    Воссоединение «Друзей» состоялось на прошлой неделе на HBO Max, и к настоящему времени большинство фанатов посмотрели специальный выпуск. Весь актерский состав – Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэттью Перри, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер – появился в спецэпизоде, и теперь раскрыта сумма, которую им заплатили за участие в проекте.

    Первоначально актерскому составу предложили 1 миллион долларов за воссоединение, но они, по-видимому, отказались, сообщает The Wall Street Journal. В конце концов, по данным Variety, актеры согласились минимум на 2,5 миллиона долларов каждый за специальный выпуск.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в сеть слили фото экс-жены Дурова, которая родила ему двух детей.

    Павел и Дарья познакомились еще в студенческие времена, когда будущий миллиардер учился на филологическом факультете, а активная и энергичная девушка была редактором газеты «Студень».

    Сейчас Дарья якобы живет с сыном и дочкой в Барселоне, что указано и в ее соцсетях, которые разыскали пользователи.

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    Теги: знаменитости деньги
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    Сколько заплатили актерам за воссоединение «Друзей»