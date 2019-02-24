Рианну заметили на баскетбольном матче вместе с саудовским миллиардером



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Рианна

Певица никогда публично не подтверждала роман с саудовским бизнесменом

На днях знаменитую американскую певицу видели в компании бизнесмена из Саудовской Аравии Хассана Джамиля. Вместе с ним она посетила баскетбольный матч с участием команды «Лос-Анджелес Лейкерс».

Рианна в майке с эмблемой любимой команды, синих джинсах и белых ботильонах из совместной коллекции ее бренда Fenty с маркой Puma стояла на трибуне болельщиков, а рядом с певицей сидел ее бойфренд-миллиардер (Хассан является наследником состояния в $2,2 миллиарда).

Впервые об их романе пресса сообщила летом 2017 года, обнародовав фотографии со свидания. На следующий год СМИ объявили о расставании пары, но спустя месяц Рианну и Хассана видели вместе в Мексике.

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