  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Рианну заметили на баскетбольном матче вместе с саудовским миллиардером

    • Розсилка
    <p>Рианна</p> - Рианну заметили на баскетбольном матче вместе с саудовским миллиардером

    Рианна

    Певица никогда публично не подтверждала роман с саудовским бизнесменом

    На днях знаменитую американскую певицу видели в компании бизнесмена из Саудовской Аравии Хассана Джамиля. Вместе с ним она посетила баскетбольный матч с участием команды «Лос-Анджелес Лейкерс».

    Рианна в майке с эмблемой любимой команды, синих джинсах и белых ботильонах из совместной коллекции ее бренда Fenty с маркой Puma стояла на трибуне болельщиков, а рядом с певицей сидел ее бойфренд-миллиардер (Хассан является наследником состояния в $2,2 миллиарда).

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Рианну заметили на баскетбольном матче вместе с саудовским миллиардером
    Рианну заметили на баскетбольном матче вместе с саудовским миллиардером
    Рианну заметили на баскетбольном матче вместе с саудовским миллиардером
    Фото: Daily Mail

    Впервые об их романе пресса сообщила летом 2017 года, обнародовав фотографии со свидания. На следующий год СМИ объявили о расставании пары, но спустя месяц Рианну и Хассана видели вместе в Мексике.

     Читайте также: Бойфренд Хлои Кардашьян изменил ей с лучшей подругой Кайли Дженнер.


    мужчина и женщина певица СМИ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ