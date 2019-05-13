Родила? Наоми Кэмпбелл показала фото с новорожденным ребенком



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instagram / naomi

Замужем Кэмпбелл никогда не была

Не успели мы налюбоваться на милого малыша Меган Маркл и принца Гарри, посмотреть фотографии с вечеринки в честь рождения четвертого ребенка Ким Кардашьян и Канье Уэста, как всех огорошила новостью Наоми Кэмпбелл. Всего несколько часов назад в Instagram легендарной 48-летней супермодели появился весьма любопытный снимок. На нем звезда запечатлена с новорожденным малышом, которого она нежно держит за руку.

При этом никакого пояснения к фотографии нет - ее модель сопроводила лишь смайлами в виде сердечек, чем только еще больше заинтриговала своих подписчиков.

Символично, что снимок появился в День матери, который вчера отмечали во многих странах. Это лишь упрочило догадки фанатов модели в том, что она стала матерью.

Примечательно, что Наоми Кэмпбелл не раз говорила о том, что готова к материнству. Так, несколько лет назад она призналась, что хочет стать мамой.

«Теперь я действительно хочу стать матерью - независимо от того, будет со мной рядом мужчина или нет», - признавалась она.

К слову, замужем Кэмпбелл никогда не была. Еще зимой ей приписывали роман с 25-летним Лиамом Пейном, однако пара, судя по всему, рассталась.



