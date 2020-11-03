«Роскошное тело»: Бейонсе оголила грудь и бедра в откровенной фотосессии

Звезда приняла участие в откровенной фотосессии

39-летняя американская певица Бейонсе стала героиней декабрьского номера британского Vogue. Ноулз примерила сразу два пикантных образа, похваставшись женственным телом. Специально для звезды дизайнер Кристофер Джон Роджерс сшил платье из алого шелка со вставками-«крыльями» на плечах.

Поклонники осыпали певицу комплиментами. Некоторые отметили, что с нетерпением ждали подобной съемки с участием Бейонсе. «Она нереальная!», «Королева!», «Роскошная женщина с умопомрачительным телом!», «Полюбила Бейонсе еще больше!», «Наконец-то! Фото – огонь!», «Реально быть настолько шикарной?!», «Лучшая певица и безупречная красотка!» — написали пользователи.

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.