«НеАнгел» Вика продемонстрировала красивую грудь в откровенном купальнике (фото)



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Участница группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха instagram.com/vikanablack/

Певица показала, как отдыхала в Одессе

Участница группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха снова решила похвастаться аппетитными формами в купальнике.

Так, на своей странице в Instagram исполнительница показала, как отдыхала в Одессе, разместив серию снимков, на которых предстала в черном лифчике и трусиках цвета фуксии. Вика дополнила свой пляжный образ яркой повязкой на голове.

Певица демонстрировала свои прелести в различных пикантных позах. Артистка блистала пышным бюстом, стальным прессом и длинными ножками.

Фанаты артистки взорвались комментариями и засыпали звезду комплиментами.

«Богиня! Красотка», «С такой фигурой надо в книгу рекордов», «Идеальный пресс», «Амазонка», «Фигура – мечта», - пишут поклонники.