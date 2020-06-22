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    Жизнь

    «НеАнгел» Вика продемонстрировала красивую грудь в откровенном купальнике (фото)

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    Участница группы &laquo;НеАнгелы&raquo; Виктория Смеюха - «НеАнгел» Вика продемонстрировала красивую грудь в откровенном купальнике (фото)
    Участница группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха
    instagram.com/vikanablack/

    Певица показала, как отдыхала в Одессе

    Участница группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха снова решила похвастаться аппетитными формами в купальнике.

    Так, на своей странице в Instagram исполнительница показала, как отдыхала в Одессе, разместив серию снимков, на которых предстала в черном лифчике и трусиках цвета фуксии. Вика дополнила свой пляжный образ яркой повязкой на голове.

    Певица демонстрировала свои прелести в различных пикантных позах. Артистка блистала пышным бюстом, стальным прессом и длинными ножками.

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    «НеАнгел» Вика продемонстрировала красивую грудь в откровенном купальнике (фото)
    «НеАнгел» Вика продемонстрировала красивую грудь в откровенном купальнике (фото)
    «НеАнгел» Вика продемонстрировала красивую грудь в откровенном купальнике (фото)
    «НеАнгел» Вика продемонстрировала красивую грудь в откровенном купальнике (фото)
    «НеАнгел» Вика продемонстрировала красивую грудь в откровенном купальнике (фото)
    «НеАнгел» Вика продемонстрировала красивую грудь в откровенном купальнике (фото)
    «НеАнгел» Вика продемонстрировала красивую грудь в откровенном купальнике (фото)
    «НеАнгел» Вика продемонстрировала красивую грудь в откровенном купальнике (фото)
    «НеАнгел» Вика продемонстрировала красивую грудь в откровенном купальнике (фото)
    instagram.com/vikanablack/

    Фанаты артистки взорвались комментариями и засыпали звезду комплиментами.

    «Богиня! Красотка», «С такой фигурой надо в книгу рекордов», «Идеальный пресс», «Амазонка», «Фигура – мечта», - пишут поклонники.

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