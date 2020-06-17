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    Жизнь

    Экс-«ВиаГра» Надежда Мейхер-Грановская очаровала фанатов фото без макияжа

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    <p>Певица Надежда Мейхер-Грановская воспитывает двух дочерей &ndash; 8-летнюю Анну и 4-летнюю Марию</p> <div></div> - Экс-«ВиаГра» Надежда Мейхер-Грановская очаровала фанатов фото без макияжа

    Певица Надежда Мейхер-Грановская воспитывает двух дочерей – 8-летнюю Анну и 4-летнюю Марию

    Певица показала, как проводит с ними время

    38-летняя экс-солистка группы «ВиаГра» Надежда Мейхер-Грановская оберегает детей от постороннего внимания. Но изредка артистка всё же радует фанатов. Звезда сериала «Ничто не случается дважды» отправилась на прогулку с малышками. В солнечный день Надежда решила сыграть с ними в прятки.

    Девочки в легких платьицах прямо на зеленую траву. Они уткнулись лицами в руки, так как по правилам игры нельзя видеть, куда прячется другой человек. Этот момент Мейхер-Грановская и запечатлела.

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    instagram.com/nadyameiher/

    Чего точно не стесняется певица, так это своей натуральной красоты. Брюнетка практически не носит макияж вне сцены и любит делать естественные фото. На новом снимке она предстала без косметики и ретуши. Звезда также похвасталась пышным декольте.

    Поклонники оставили Надежде много комплиментов. «Красива, как сама природа», «Роскошная девушка!», «Самая-самая!», «Желанная», - написали они.

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