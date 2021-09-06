Российская блогерша Инстасамка во время концерта в Киеве выгнала из зала зрителя (видео)

Отмечается, что мужчину, предположительно, вывели из клуба, в котором проходил концерт

Российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, выгнала зрителя с концерта в Киеве. Запись инцидента была опубликована в Telegram-канале «Телеканал Киев».

Артистка сначала позвала охрану и заявила, что ей не нравится внешность человека в зале, в частности его белая панама. Певица с использованием нецензурной лексики предложила зрителю самому покинуть концерт и пригрозила вышвырнуть его, если он не согласится. Отмечается, что мужчину, предположительно, вывели из клуба, в котором проходил концерт, а затем Зотеева продолжила выступать.

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.