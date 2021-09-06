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    Российская блогерша Инстасамка во время концерта в Киеве выгнала из зала зрителя (видео)

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    Российская блогерша Дарья Зотеева - Российская блогерша Инстасамка во время концерта в Киеве выгнала из зала зрителя (видео)
    Российская блогерша Дарья Зотеева
    Фото: @instasamka

    Отмечается, что мужчину, предположительно, вывели из клуба, в котором проходил концерт

    Российская блогерша Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, выгнала зрителя с концерта в Киеве. Запись инцидента была опубликована в Telegram-канале «Телеканал Киев».

    Артистка сначала позвала охрану и заявила, что ей не нравится внешность человека в зале, в частности его белая панама. Певица с использованием нецензурной лексики предложила зрителю самому покинуть концерт и пригрозила вышвырнуть его, если он не согласится. Отмечается, что мужчину, предположительно, вывели из клуба, в котором проходил концерт, а затем Зотеева продолжила выступать.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

    В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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    Теги: знаменитости певица шоу-бизнес
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    Российская блогерша Инстасамка во время концерта в Киеве выгнала из зала зрителя (видео)