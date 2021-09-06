Лагерта из «Викингов» рассказала об украинских традициях, которые соблюдает

Семья актрисы празднуют Рождество по юлианскому календарю

Популярная канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник, которая недавно прогулялась по Киеву и посетила скаутскую организацию «Пласт», поделилась интересными семейными традициями.

Так, в программе «Светская жизнь» звезда сериала «Викинги» призналась, что дома со своими родными она немного говорит на украинском. Поэтому Кэтрин, родители которой называют ее Катруся или Катерина, хорошо общается на родном языке.

Кроме этого, актриса в Торонто занималась в украинской скаутской организации «Пласт», а также еженедельно ходила в местную украинскую школу.

А еще Катерина рассказала, что ее семья празднует украинское Рождество.

«Мы празднуем украинское Рождество. Мы немного говорим дома украинском. Я даже ходила в украинскую школу. Мне нравится быть украинским», — призналась актриса.

А еще, оказывается, Кэтрин знает украинские песни. Она продемонстрировала это и удивительно красиво спела «Червону руту».

Ранее «Скотч» сообщал, что Киркоров подставил Ани Лорак, показав ее без фотошопа.

В посте опубликованы скриншоты фото, которые якобы размещали как Киркоров, так и Лорак на своих страницах в соцсетях. Однако, в публикациях есть различия — на снимке, который выставила Лорак на своей странице, она выглядит стройнее.

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