Российскую певицу срочно госпитализировали после посещения шамана на Бали

Певица попала под капельницы из-за острой боли в животе, с которой не смогла справиться самостоятельно

30-летняя певица Рита Дакота на Бали посетила местного целителя, однако спустя некоторое время после этого исполнительница почувствовала себя плохо. Боль оказалась настолько сильной, что Рита была госпитализирована. Как только ей стало немного лучше, она нашла в себе силы выйти на связь с поклонниками и откровенно рассказать о том, что с ней произошло.

Артистка поделилась серией видео, снятых в больничной палате. Она отметила, что ей ставят капельницы с сильными обезболивающими, а также берут анализы, чтобы выяснить причину ее резких болей в животе. Рита рассказала, что у нее внезапно потемнело в глазах, а руки и ноги онемели в один момент — ничего подобного она сама никогда до этого не испытывала.

«Суть в том, что меня просто люто скрутило. Я не могла дышать, не могла двигаться, была адская боль в животе. Сейчас пытаются понять, что это такое. Может, аппендицит или еще что», — поделилась Рита в Instagram stories. Она пояснила, что в первый момент не могла даже разогнуться, ей было сложно двигаться и дышать.

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