  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь

    • Розсилка
    <p>Кайя Гербер</p> <p>Фото: instagram.com/kaiagerber/</p> - Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь

    Кайя Гербер

    Фото: instagram.com/kaiagerber/

    Кайя Гербер пользуется обычным косметическим средством из масс-маркета

    Дочь американской супермодели Синди Кроуфорд пошла по стопам знаменитой мамы и рано добилась успеха. Кайя Гербер с 13 лет участвует в модных показах и самостоятельно зарабатывает миллионы долларов.

    Принято считать, что звезды носят только одежду класса «люкс» и прибегают к услугам дорогих косметологов. Однако Кайя случайно выдала свой секрет ухода за волосами.

    1 з 13
    на весь екран згорнути
    Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь
    Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь
    Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь
    Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь
    Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь
    Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь
    Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь
    Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь
    Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь
    Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь
    Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь
    Самая известная в мире модель случайно показала свой дешевый шампунь
    instagram.com/kaiagerber/

    17-летняя девушка опубликовала фотографию из ванной, где на заднем плане было заметно бюджетное косметическое средство. Эту «оплошность» сразу заметили подписчики.

    «Больше драмы»,  - написала Кайя в блоге, продемонстрировав короткую стрижку.

    Напомним, долгое время девушка была настолько увлечена модельной карьерой, что предпочитала не заводить романтических отношений. Позже стало известно, что Кайя Гербер все-таки влюбилась. Возлюбленным дочери Синди Кроуфорд стал модель Фентон Меркелл, сын актрисы Пэтси Палмер.

    знаменитости модель шоу-бизнес
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ