Самая красивая женщина в мире впервые рассказала о тяжелой болезни



Розсилка ВІДПРАВИТИ

23-летняя модель Белла Хадид разоткровенничалась о своем здоровье

Звезда рассказала, с чем сталкивается каждый день

23-летняя модель Белла Хадид, получившая звание самой красивой женщины в мире, страдает от болезни Лайма. Врачи поставили Белле страшный диагноз, когда ей было 16 лет. Однако симптомы мучают модель с детства: нарушенное сердцебиение, перепады настроения, боли в суставах, потливость, тошнота, затрудненное дыхание, бессонница, головные боли, тревожность, помутнение сознания и многое другое.

По словам Хадид, каждый день она ощущает минимум десять симптомов. Это мешает ей вести нормальную жизнь и заставляет находиться в постоянном страхе. Однажды у Беллы случилось помутнение рассудка, и она забыла как ехать из Санта-Моники в соседний Малибу.

«Я ощущаю все эти симптомы с 14 лет, но в 18 стало еще хуже. Однажды это повлияло на память, и я не могла вернуться домой», - передает слова Хадид Daily Mail.

Из-за болезни Белле пришлось отказаться от любимого занятия — верховой езды. У звезды были большие планы на соревнования, но об этом пришлось забыть. Хадид считает, что, если бы не болезнь Лайма, то она не занялась бы модельным бизнесом, а связала свою жизнь с лошадьми.

Ранее «Скотч» сообщал, что Меган Маркл и принц Гарри расстаются.

Только недавно Меган Маркл и принц Гарри переехали в свой новый дом в Санта-Барбаре. Теперь же им придется расстаться. По слова королевского эксперта Анджелы Левайн, срок безвизового проживания в США у Гарри давно закончился.