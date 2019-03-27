Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер доказала, что может быть привлекательной и без косметики



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Кайли Дженнер

Хотя модель, у которой есть своя линейка средств по мейк-апу, чаще можно видеть в «боевой раскраске», чем без таковой, иногда бывают и исключения из правил

Кайли Дженнер не так давно признали самой богатой юной миллиардершей по версии Forbes. Достичь таких высот ей позволила запущенная ею линейка косметических средств. Поэтому нет ничего удивительного, что модель можно чаще видеть с макияжем, чем без него, но случаются и исключения.

На своей страничке в соцсети девушка опубликовала «утреннее» фото на фоне незаправленной кровати. Хотя сказать, что девушка полностью проигнорировала косметику, нельзя - от туши для ресниц она все-таки не решилась отказаться - в целом образ получился естественным и сияющим.

Ранее Кайли признавалась, что когда была подростком, то у нее были проблемы с кожей и использование косметических средств помогло ей избавиться от комплекса неполноценности. Однако, судя по этому снимку, теперь у девушки все в порядке - лицо выглядит свежим, как утренняя роса.