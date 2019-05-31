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    Шоу-биз

    Самая молодая миллиардерша повеселилась в бассейне с годовалой дочерью (фото)

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    Кайли Дженнер и Сторми - Самая молодая миллиардерша повеселилась в бассейне с годовалой дочерью (фото)
    Кайли Дженнер и Сторми

    Светская львица умилила сеть нежными фото с ребенком

    21-летняя Кайли Дженнер порадовала поклонников новыми кадрами с годовалой дочерью Сторми. Молодая мама отдыхает с ребенком на вилле в Малибу.

    На снимках они проводят время в бассейне с панорамным видом на океан. Кайли купалась, брала Сторми на руки и играла с ней. Девочка сидела на ступеньке и брызгалась водой.

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    Самая молодая миллиардерша повеселилась в бассейне с годовалой дочерью (фото)
    Самая молодая миллиардерша повеселилась в бассейне с годовалой дочерью (фото)
    Самая молодая миллиардерша повеселилась в бассейне с годовалой дочерью (фото)
    Самая молодая миллиардерша повеселилась в бассейне с годовалой дочерью (фото)
    Самая молодая миллиардерша повеселилась в бассейне с годовалой дочерью (фото)
    Самая молодая миллиардерша повеселилась в бассейне с годовалой дочерью (фото)
    Самая молодая миллиардерша повеселилась в бассейне с годовалой дочерью (фото)
    Самая молодая миллиардерша повеселилась в бассейне с годовалой дочерью (фото)
    Самая молодая миллиардерша повеселилась в бассейне с годовалой дочерью (фото)

    Звезда реалити-шоу позировала в слитном купальнике цвета слоновой кости, а на ее дочери был розовый купальный костюм. «Моя Малибу-малышка», – подписала Дженнер фото в Instagram.

    Подписчики обрадовались, что Кайли поделилась семейными моментами. «Такими и должны быть мама и дочь», «Милашки!», «Бесценно», «Глядя на тебя, я захотела ребенка», «Такие естественные и очаровательные», – пишут в комментариях.

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