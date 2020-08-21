Худеет на глазах: Alyona Alyona показала фигуру в купальнике
Реперша сняла забавный ролик
Украинская рэперша alyona alyona уже несколько месяцев артистка придерживается специальной диеты, и уже сбросила 10 лишних килограммов. В фотоблоге Алена разместила видео, на котором появилась в черном цельном купальнике. Как отметили поклонники исполнительницы, уже хорошо заметно трансформации в ее теле.
Ролик был снят во время отдыха Алены с подругой в одном из столичных пляжных клубов. В видео реперша прыгает в бассейн, а дальше будто обрызгивает всех водой.
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Фанаты признались, что артистка, как всегда подняла им настроение забавным контентом и сделали комплименты Алене.
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