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    Шоу-биз

    Худеет на глазах: Alyona Alyona показала фигуру в купальнике

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    Украинская&nbsp;рэперша alyona alyona - Худеет на глазах: Alyona Alyona показала фигуру в купальнике
    Украинская рэперша alyona alyona

    Реперша сняла забавный ролик

    Украинская рэперша alyona alyona уже несколько месяцев артистка придерживается специальной диеты, и уже сбросила 10 лишних килограммов. В фотоблоге Алена разместила видео, на котором появилась в черном цельном купальнике. Как отметили поклонники исполнительницы, уже хорошо заметно трансформации в ее теле.

    Ролик был снят во время отдыха Алены с подругой в одном из столичных пляжных клубов. В видео реперша прыгает в бассейн, а дальше будто обрызгивает всех водой.

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    Публикация от Альона (@alyona.alyona.official)

    Фанаты признались, что артистка, как всегда подняла им настроение забавным контентом и сделали комплименты Алене.

    Ранее «Скотч» показывал, как самая сексуальная миллиардерша в крошечном бикини обнажила знаменитые выпуклости.

    23-летняя Кайли Дженнер наслаждается отдыхом в экзотическом месте. Звезда реалити-шоу примерила эффектное бикини, которое кажется невероятно миниатюрным.

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