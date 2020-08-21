Оля Полякова посвятила песню женщинам, которые смело идут за своими чувствами



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Певица Оля Полякова

Долгожданный релиз нового хита певицы уже доступен на всех цифровых площадках страны

Знаменитая певица Оля Полякова представила новую песню «Белый танец». Это новая история главной героини творчества Поляковой, которая из песни к песне продолжает бороться за свое счастье. Это ода женской смелости и отчаянью, решительности и целеустремленности. И создана она для тех женщин, которые четко знают, чего хотят от жизни, не ждут сигналов судьбы, а берут ее в свои руки.

«Я посвящаю эту песню всем девочкам, девушкам и женщинам, которые смело идут за своими чувствами! Ведь каждой из нас хочется быть королевой, перед которой никто не устоит, и никто не откажет. Даже если это безобидный белый танец всего-то длинною в жизнь!» - комментирует премьеру Полякова.

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