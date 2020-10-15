«Сексуальная мамаша». 50-летняя австралийка раскрыла секреты неувядающей красоты



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50-летняя австралийка Натали Браун instagram.com/nataly_brown/

Австралийка призналась, что ведет здоровый образ жизни с 14 лет

«Вечно молодая» мать двоих взрослых детей из австралийского города Брисбен раскрыла секрет подтянутой фигуры и неувядающей красоты. Ее слова приводит издание Daily Mail.

50-летняя Натали Браун работает личным помощником своей 22-летней дочери Лили, у которой больше полумиллиона подписчиков в социальных сетях. Недавно девушка показала в одном из постов свою мать, и комментаторы были шокированы ее моложавой внешностью и попросили ее рассказать, как она заботится о себе.

Австралийка призналась, что ведет здоровый образ жизни с 14 лет. Браун считает продолжительный сон согласно режиму важным в сохранении здоровья и молодости. Сама она всегда была жаворонком и советует всем раньше ложиться и раньше вставать.

Браун старается проходить за неделю 10 километров, три раза в неделю самостоятельно занимается в тренажерном зале со свободными весами, два раза — пилатесом на реформере и один раз — кикбоксингом с персональным тренером. Австралийка не признает групповые тренировки и предпочитает заниматься в собственном темпе. В воскресенье она восстанавливает силы.

На завтрак австралийка, как правило, ест тост с авокадо, кимчи и яйцо-пашот и пьет кофе с овсяным молоком. Обедает Браун салатом из разноцветных ферментированных овощей, а в качестве основного блюда выбирает курицу, лосось или творог. На ужин она предпочитает протеиновый коктейль и овощи, а также один из гарниров: рис, лапшу или макароны. В качестве перекуса Браун ест орехи, попкорн, фрукты или ягоды — зависит от сезона. Каждый день она позволяет себе маленький кусочек темного шоколада.

Также важным аспектом сохранения моложавой внешности Браун считает заботу о коже. Она каждый день смывает макияж мицеллярной водой и успокаивающим и очищающим крем-гелем, а два раза в неделю на ночь наносит на лицо сыворотку с гликолевой кислотой. Также она пользуется фитоактивной укрепляющей сывороткой для лица, омолаживающей сывороткой с ретинолом для кожи вокруг глаз, мощным средством против загара и ночной маской для губ.

Ранее «Скотч» сообщал о голых австралийских студентках, которые решили сфотографироваться с коровами.

В съемках принимали участие десятки юношей и девушек третьего курса Сиднейской школы ветеринаров. На страницах благотворительного календаря они позируют в окружении лошадей, коров и сельскохозяйственной техники. Кроме головных уборов и обуви, на них ничего нет.