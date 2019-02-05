Сара Джессика Паркер вновь сыграла Кэрри Брэдшоу



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Сара Джессика Паркер vladtime.ru

2019-й год уже успел принести несколько сюрпризов поклонникам Кэрри Брэдшоу из «Секса в большом городе»

Сара Джессика Паркер вновь играет нашу любимую героиню – пускай и не на широких экранах, а в рекламных роликах. Мы уже видели как Сара в образе Кэрри рекламирует Stella Artois и социальную кампанию, инициированную брендом.

А на днях был опубликован новый рекламный ролик Fendi, посвященный сумке Baguette – в нем Кэрри приобретает желанный аксессуар, опережая других модниц в лице блогера Каролин Даур и ее подруг.

На месте девушек мы бы не удивлялись, ведь в вопросе гламурных аксессуаров Кэрри Брэдшоу всегда первая. А в ее отсутствие – Сара Джессика Паркер.

Джерело: Buro 24/7