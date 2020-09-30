«Секси-девочка». 38-летняя Бритни Спирс втиснула пышный бюст в узкий топ



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38-летняя Бритни Спирс наслаждается теплыми днями в компании 26-летнего бойфренда Сэма Асгари

Певица показала фигуру в коротком топе

Бывшая поп-принцесса Бритни Спирс уже давно не занимается музыкой, а дает «домашние концерты», танцуя в своей просторной гостиной. Артистка, о психическом здоровье которой поклонники волнуются уже несколько месяцев, выбирает откровенные наряды для демонстрации своей физической формы.

Последние дни сентября Бритни проводит вместе с молодым избранником-спортсменом. Влюбленные устроили барбекю. Спирс выбрала для общения с возлюбленным провокационный look.

Артистка отдала предпочтение шортам с заниженной талией, которые выгодно обнажили ее плоский живот. Бритни собрала волосы в высокий хвост и выпустила пряди спереди. Она сделала свой знаменитый макияж, ярко подведя глаза. Спирс дополнила образ тонкими украшениями на шее.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Britney Spears (@britneyspears) 28 Сен 2020 в 3:32 PDT

Бритни игриво покрутилась перед камерой. Она взмахивала волосами и крутила бедрами. Исполнительница хита Womanizer демонстрировала фигуру с разных сторон. «Снято до барбекю в саду с моим бойфрендом. Сэм, прости, надо было быстро потанцевать перед едой», - пошутила Спирс.

Впрочем, многие фанаты осыпали артистку комплиментами. «Секси-девочка в этом топе», «Бритни никакая самоизоляция не взяла: такая же красивая тростинка», «Хоть ее образ и застрял где-то в нулевых, она классно выглядит, как подросток», - написали они.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»