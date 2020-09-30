«Вот это тело, детка!»: Кристина Агилера в бра и трусиках подразнила мужчин



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Певица Кристина Агилера instagram.com/xtina/

Певица надела сверху блузу из полупрозрачной ткани, а волосы уложила под берет с леопардовым принтом

39-летняя Кристина Агилера примерила сразу несколько эпатажных образов. Американская певица снялась в нижнем белье.

Исполнительница хита Genie in a Bottle появилась на первой полосе свежего выпуска L’Officiel Italia. Ради съемки Кристина решилась раздеться. Звезда осталась перед фотографом в пикантных нарядах, которые подчеркнули достоинства ее фигуры. В то же время, Агилера охотно экспериментировала со стилями.

Певица надела сверху блузу из полупрозрачной ткани, а волосы уложила под берет с леопардовым принтом. На руках Агилеры красовались перчатки с дутыми краями, а на ногах – замшевые ботфорты с золотым узором. Кристина позировала, сидя на деревянном сундуке и томно закрыв глаза.

Третий образ стал более консервативным. Мама двоих детей примерила черное облегающее боди с высоким горлом. Она дополнила look синими лакированными ботфортами и длинной шубой.

Поклонники пришли в восторг от перевоплощений любимицы. «Потрясающая!», «Королева!», «Окей, мамочка!», «Ты выглядишь здорово!», «Дух захватывает», «Почему так красиво?», «Выходи за меня!», «Атомная блондинка», «Королева, тебе не нужна диета!», «Детка, ты восхитительна!», «Вот это тело, детка!», «Ты каждый день великолепна», - высказались фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»