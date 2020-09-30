Шэрон Стоун в жакете на голое тело поразила Париж своей откровенностью



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62-летняя Шэрон Стоун поразила фанатов своей откровенностью

Американская актриса выбрала дерзкий наряд, сделав ставку на свою сексуальность

Звезда фильма «Основной инстинкт» прилетела во Францию на Парижскую неделю моды, которая открылась накануне. Шэрон отказалась от платьев в пользу бежевого брючного костюма. Артистка надела жакет с глубоким вырезом на груди, засветив отсутствие белья.

Стоун украсила шею крупным колье, приковавшим внимание к зоне декольте. Она выпрямила светлые волосы и нанесла макияж в натуральных тонах.

Секс-бомба расположилась в отеле с роскошным балконом и панорамой. Актриса высказалась о трендах, за которыми следит.

«Чтобы быть актуальной, мода должна быть более справедливой, разнообразной и равной… Она должна способствовать формированию образа эмансипированных, свободных и смелых женщин… Объявляю Неделю моды в Париже открытой!» - отметила красотка.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»