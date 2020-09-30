Супермодель-бисексуалка Кара Делевинь в кружевном белье очаровала фанатов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

28-летняя модель Кара Делевинь устроила эротическую фотосессию instagram.com/caradelevingne/

Британская топ-модель позировала в смелом наряде

28-летняя модель Кара Делевинь предстала в образе сексуальной ковбойши. Кара облачилась в соломенную шляпу с подогнутыми по бокам полями, голубую кожаную куртку с бахромой, джинсы и черные ботинки.

Брутальный аутфит артистка разбавила ноткой сексуальности. Модель кокетливо распахнула куртку, под которой не было ничего, кроме изящного кружевного бюстгальтера.

Откровенные кадры привели поклонников в бурный восторг. «Ты единственная, кто может выглядеть так сексуально в этой шляпе», «Ты горячая штучка», «Так и хочется тебя поцеловать!», «Чистый секс», «Самая соблазнительная женщина в мире», - написали фолловеры.

Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в €100 тысяч.

По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»