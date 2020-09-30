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    Шоу-биз

    Супермодель-бисексуалка Кара Делевинь в кружевном белье очаровала фанатов

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    <p>28-летняя модель Кара Делевинь устроила эротическую фотосессию</p> <div></div> - Супермодель-бисексуалка Кара Делевинь в кружевном белье очаровала фанатов

    28-летняя модель Кара Делевинь устроила эротическую фотосессию

    instagram.com/caradelevingne/

    Британская топ-модель позировала в смелом наряде

    28-летняя модель Кара Делевинь предстала в образе сексуальной ковбойши. Кара облачилась в соломенную шляпу с подогнутыми по бокам полями, голубую кожаную куртку с бахромой, джинсы и черные ботинки.

    Брутальный аутфит артистка разбавила ноткой сексуальности. Модель кокетливо распахнула куртку, под которой не было ничего, кроме изящного кружевного бюстгальтера.

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    Супермодель-бисексуалка Кара Делевинь в кружевном белье очаровала фанатов
    Супермодель-бисексуалка Кара Делевинь в кружевном белье очаровала фанатов
    Супермодель-бисексуалка Кара Делевинь в кружевном белье очаровала фанатов
    instagram.com/caradelevingne/

    Откровенные кадры привели поклонников в бурный восторг. «Ты единственная, кто может выглядеть так сексуально в этой шляпе», «Ты горячая штучка», «Так и хочется тебя поцеловать!», «Чистый секс», «Самая соблазнительная женщина в мире», - написали фолловеры.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Алина Гросу развелась с российским бизнесменом через полгода после свадьбы. Пышное торжество обошлось родителям в  €100 тысяч.

    По словам певицы, еще в декабре муж сказал ей: «Давай поживем отдельно. Я не знаю, как тебе предложить, но я бы возможно попытался б на месяц, но если я кого-то найду, то тебе же будет больно через 2 недели»

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    знаменитости модель шоу-бизнес
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