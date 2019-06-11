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    Шоу-биз

    Селена Гомес собирается выйти замуж за престарелого и богатого актера

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    Селена Гомес и Билл Мюррей - Селена Гомес собирается выйти замуж за престарелого и богатого актера
    Селена Гомес и Билл Мюррей

    Бывшая возлюбленная Джастина Бибера в восторге от своего партнера по съемочной площадке

    В минувший понедельник в Нью-Йорке состоялась премьера картины «Мертвые не умирают» Джима Джармуша с участием Тильды Суинтон, Стива Бушеми и Адама Драйвера. Главные роли в фильме исполнили Билл Мюррей и Селена Гомес.

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    Селена Гомес собирается выйти замуж за престарелого и богатого актера
    Селена Гомес собирается выйти замуж за престарелого и богатого актера
    Селена Гомес собирается выйти замуж за престарелого и богатого актера
    Селена Гомес собирается выйти замуж за престарелого и богатого актера
    Селена Гомес собирается выйти замуж за престарелого и богатого актера
    Селена Гомес собирается выйти замуж за престарелого и богатого актера
    Селена Гомес собирается выйти замуж за престарелого и богатого актера

    Во время съемок картины в Сети начали распространяться слухи о романе между 68-летним Мюрреем и 25-летней Гомес. В минувшем месяце, позируя фотографам на ковровой дорожке в Каннах, пара активно флиртовала, звезда «Охотников за приведениями» даже поцеловал свою юную партнершу по фильму.

     «Мой первый выход в Канне. Я так горда быть частью этого фильма с Джимом и всей остальной командой. Кстати, мы с Биллом собираемся пожениться», – написала она.

     

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