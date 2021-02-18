Умер актер — звезда фильма «Ирония судьбы»

Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются

Российский актер, звезда фильма «Ирония судьбы» Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ имени Чехова в четверг, 18 февраля.

Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются. Дата и место похорон актера также неизвестны.

Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х окончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре «Современник». В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» вместе с Алисой Фрейндлих.

Актер наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман» и «Ирония судьбы, или С легким паром!» Также он снялся в его лентах «Жестокий романс» и «Гараж». Помимо этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Дни Турбиных», «Надежда» и «Серебряные трубы».

В 2014 году Мягков не поддержал захват Россией Крыма.

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