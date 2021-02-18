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    Умер актер — звезда фильма «Ирония судьбы»

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    Российский актер, звезда фильма &laquo;Ирония судьбы&raquo; Андрей Мягков - Умер актер — звезда фильма «Ирония судьбы»
    Российский актер, звезда фильма «Ирония судьбы» Андрей Мягков

    Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются

    Российский актер, звезда фильма «Ирония судьбы» Андрей Мягков скончался в возрасте 82 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МХТ имени Чехова в четверг, 18 февраля.

    Причина и обстоятельства смерти пока не раскрываются. Дата и место похорон актера также неизвестны.

    Мягков родился в Ленинграде 8 июля 1938 года. В 1960-х окончил Школу-студию МХАТ и начал служить в театре «Современник». В кино Мягков дебютировал в 1965-м, исполнив главную роль в комедийном фильме Элема Климова «Похождения зубного врача» вместе с Алисой Фрейндлих.

    Актер наиболее известен по главным ролям в картинах режиссера Эльдара Рязанова «Служебный роман» и «Ирония судьбы, или С легким паром!» Также он снялся в его лентах «Жестокий романс» и «Гараж». Помимо этого, Мягков сыграл в таких фильмах, как «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», «Дни Турбиных», «Надежда» и «Серебряные трубы».

    В 2014 году Мягков не поддержал захват Россией Крыма.

    Ранее «Скотч» сообщал, что в Австралии отважный кот ценой собственной жизни спас детей от ядовитой змеи.

    Двое детей из Квинсленда играли у себя в саду вместе с любимым котом по кличке Артур, когда заметили, что совсем рядом появилась восточная коричневая змея. Увидев змею, отважный котейка тут же бросился на нее, чтобы защитить своих маленьких хозяев. Артуру удалось убить змею, но опасная рептилия успела его укусить.

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    Теги: знаменитости кино актер шоу-бизнес умер
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