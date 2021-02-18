Сын 90-летнего Чапкиса призвал молиться за отца. Легендарный хореограф находится в реанимации

Легендарный хореограф продолжает лечение, которое началось еще в декабре

На днях 90-летнего хореографа в очередной раз забрали в реанимацию. За последние месяцы эта уже третья госпитализация. Сейчас судья шоу «Танцы со звездами» не может ходить и ему трудно дышать из-за двустороннего воспаления легких. Такой диагноз звезде поставили в декабре 2020 года при первом обследовании, однако на данный момент врачи не сделали финального заключения о состоянии здоровья артиста. Ранее у них были подозрения на Covid-19.

После одного из случаев госпитализации Григорий Николаевич рассказывал, что плохое самочувствие — это последствие воспаления легких: «Вроде как остаточные явления после воспаления легких. Трудно ходить и трудно дышать. Здесь очень хороший персонал».

41-летний сын Григория Чапкиса Грег поделился в Instagram снимком отца и попросил подписчиков молиться о его здоровье.

Ранее «Скотч» сообщал, что в Австралии отважный кот ценой собственной жизни спас детей от ядовитой змеи.

Двое детей из Квинсленда играли у себя в саду вместе с любимым котом по кличке Артур, когда заметили, что совсем рядом появилась восточная коричневая змея. Увидев змею, отважный котейка тут же бросился на нее, чтобы защитить своих маленьких хозяев. Артуру удалось убить змею, но опасная рептилия успела его укусить.