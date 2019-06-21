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    Жизнь

    Лавандовое поле и воспоминания о детстве: Джамала опубликовала трогательный снимок с сыном

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    Джамала - Лавандовое поле и воспоминания о детстве: Джамала опубликовала трогательный снимок с сыном
    Джамала

    Певица продолжает радовать фолловеров семейными фотографиями

    Известная украинская певица Джамала продолжает наслаждаться семейным отдыхом. Недавно артистка ездила в Марокко с мужем и сыном, а сегодня поделилась нежным снимком с сыном Эмиром-Рахманом на фоне лавандового поля.

    В комментариях под постом артистка отметила, что ей очень хотелось бы вернуться в прошлое.


    Джамала с сыном

    Джамала с сыном

    «Так иногда хочется вернуться в свое детство. Снова поймать на коже теплый морской воздух, почувствовать запах цветущего граната и кипариса», - написала в соцсети Джамала. 

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