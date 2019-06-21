Лавандовое поле и воспоминания о детстве: Джамала опубликовала трогательный снимок с сыном



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Джамала

Певица продолжает радовать фолловеров семейными фотографиями

Известная украинская певица Джамала продолжает наслаждаться семейным отдыхом. Недавно артистка ездила в Марокко с мужем и сыном , а сегодня поделилась нежным снимком с сыном Эмиром-Рахманом на фоне лавандового поля.

В комментариях под постом артистка отметила, что ей очень хотелось бы вернуться в прошлое.





Джамала с сыном

«Так иногда хочется вернуться в свое детство. Снова поймать на коже теплый морской воздух, почувствовать запах цветущего граната и кипариса», - написала в соцсети Джамала.