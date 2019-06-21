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    Музыканту Тарасу Чубаю исполняется 49 лет: лучшие песни

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    Музыканту Тарасу Чубаю исполняется 49 лет: лучшие песни
    radiosvoboda.org

    Украинский рок-певец, композитор, лидер группы «Плач Єремії» Тарас Чубай родился 21 июня 1970 в легендарном городе Львове в семье Галины и Григория Чубая

    Тарас Чубай — украинский певец, рок-музыкант и композитор, вокалист группы «Плач Єремії» и автор ее песен, Народный артист Украины (2017), заслуженный артист Украины. За свою карьеру написал более 100 песен, издал 11 альбомов и написал увертюру для оперы «Крайслер-Империал».

    Окончил Львовскую музыкальную школу имени С. Крушельницкой и Львовскую консерваторию. В студенческие годы с 1987 по 1992 годы принимал участие в выступлениях театра «Не горюй!».

    В 1990 году вместе с бас-гитаристом Всеволодом Дячишиным создал группу «Плач Єремії», в которой выступает и по сей день.

    Самая популярная композиция группы - лирическая баллада «Она». Песня впервые прозвучала еще в 90-х годах. С ней выросло целое поколение.

    В 1999 году переехал в Киев. Записал два альбома с группой «Скрябин» — «Наше Різдво» и «Наші партизани».

    11 сентября 2003 выступил с сольным концертом во дворце «Украина», представив свой альбом «Світло і сповідь». В концерте принимали участие и его группа «Плач Єремії», и камерный оркестр «Виртуозы Львова», и музыкальное объединение «Пиккардийская терция».

    В 2008 году Тарасу было присвоено звание Заслуженного артиста Украины.

    Женат, есть трое детей.

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