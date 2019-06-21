Евгений Кошевой отрастил волосы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Евгений Кошевой

Съемки нового юмористического шоу студии «Квартал 95» Improv Live Show проходят вживую – сценария нет, а все шутки рождаются здесь и сейчас

Что будет в следующий момент на сцене, никогда нельзя предсказать. Так вышло и с очередными выпусками шоу, которые снимали на днях в одном из клубов столицы.

Гостей клуба ждало множество сюрпризов: под чутким руководством прима-балерины Катерины Кухар Вова Шумко стал в плие. Mеlovin научился говорить исключительно словами на букву П. Дмитрий Танкович понял, что может шутить даже с заклеенным скотчем лицом. А Евгений Кошевой изменил стилю, которому оставался верным долгие годы, – iюморист стал обладателем пышной шевелюры.

Для одного из конкурсов понадобился парик. И пока администраторы готовили сцену для новой импровизации, реквизит оказался… у Кошевого на голове. Зал был в восторге, а сам Евгений отреагировал, как обычно, своим фирменным смехом и даже станцевал в черном парике зажигательный «рок-танец».

«Волосы я сбрил когда-то давно, когда играл в КВН, – рассказал юморист Новому каналу. – Такой образ нужен был, чтобы сыграть Розенбаума и Витаса. С тех пор я их не отращивал. Но на сцене чего только не бывает! Пацаны «мочат» такое! Разумеется, меня постоянно вовлекают в свои приколы. Как-то в одной из импровизаций меня решили проверить на «умение не засмеяться». Так я оказался в кресле рядом с комиком и пытался не заржать там, где было ну очень смешно! Теперь вот Роман примерил мне парик!»