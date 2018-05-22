Шарлиз Терон сыграет журналистку, которую возненавидел Дональд Трамп

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Шарлиз Терон сыграет в новом фильме о выборах в США

Шарлиз Терон снимется в новом безымянном байопике, посвященном бывшей ведущей канала Fox News Мегин Келли

Известная журналистка освещала предвыборную гонку 2016 года и вызвала ярость Дональда Трампа, задавая ему неудобные вопросы. Перепалка с будущим президентом США стоила женщине карьеры на канале Fox News.

В 2017 году Мегин Келли перешла на работу в NBC News, ее первым заданием стало эксклюзивное интервью с президентом России Владимиром Путиным. Подход колоритной журналистки пришелся по души президенту, в этом году он уже дважды отвечал на ее вопросы.

Джей Роуч («Грязная кампания за честные выборы») снимет фильм по сценарию Чарльза Рэндольфа («Игра на понижение», ставшая одним из фаворитов «Оскара» несколько лет назад).

Добавим, что Шарлиз Терон этим летом можно будет увидеть в комедии «Талли», которая выйдет в прокат 12 июля.