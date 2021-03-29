«Было моей привычкой». Украинский певец объяснил, почему изменил жене с целой армией женщин

Музыкант не жалеет, что вынес личное на публику

Украинский музыкант Сергей Бабкин, жена которого Снежана призналась, что он изменил ее со 100 женщинами, объяснил свой поступок.

По словам Бабкина, он вскочил в гречку из-за привычки, от которой ему было трудно избавиться. В то же время артист поделился, что ему было страшно изменить привычный ритм жизни, поскольку для этого нужно иметь не абы какую смелость. Об этом Бабкин рассказал «Обозревателю».

«Потому что это было моей привычкой. Я так жил до ... И потом погнал по инерции, потому что менять привычку — это казалось страшно. Это как будто поменять жизнь, а как это сделать, я не знал. Чтобы поменять привычную жизнь, нужно иметь огромную смелость, а в этом мне помогла Снежана», - объяснил Сергей.

Бабкин называет жену своим Ангелом и маяком. Музыкант не жалеет о том, что они со Снежаной вынесли свое личное на люди. По словам Сергея, он кардинально изменил жизнь и это его бесценный опыт, о котором он может смело говорить.

«Самое главное, что этой правдой мы дали понять людям, что любые трудности — это рост. Любую боль можно трансформировать и забрать из нее энергию для своего роста и развития. И полетели сотни писем благодарности в наш адрес! Мы сами прошли через эту ситуацию 10 лет назад. Сейчас у нас все идеально!», - заверил Сергей.

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