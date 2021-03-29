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    Жена Монатика взбудоражила поклонников пышными формами в кружевном белье

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    Продюсер Ирина Монатик очаровала подписчиков атмосферными фото - Жена Монатика взбудоражила поклонников пышными формами в кружевном белье

    Продюсер Ирина Монатик очаровала подписчиков атмосферными фото

    instagram.com/irinamonatik/

    Супруга артиста похвасталась бюстом

    Жена мультиартиста и продюсера Монатика Ирина порадовала фанов новыми красивыми фото.

    На днях избранница звезды снялась в атмосферной черно-белой фотосессии, во время которой продемонстрировала свою женственность. На фотографиях, автором которых выступила фотограф Ольга Прудка, Ирина предстает в белой рубашке, черной кожаной куртке и кружевном нижнем белье.

    «С началом новой недели всех нас. Искренне верю в хорошие новости, ну, или, лучше сказать, надеюсь на них», - прокомментировала одно из фото Ирина.

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    Жена Монатика взбудоражила поклонников пышными формами в кружевном белье
    Жена Монатика взбудоражила поклонников пышными формами в кружевном белье
    Жена Монатика взбудоражила поклонников пышными формами в кружевном белье
    Жена Монатика взбудоражила поклонников пышными формами в кружевном белье
    instagram.com/irinamonatik/

    Подписчики Монатик завалили ее комплиментами и отметили, что Дмитрию очень повезло с женой.

    Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.

    Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.

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    Теги: знаменитости Монатик самые сексуальные шоу-бизнес
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