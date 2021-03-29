Жена Монатика взбудоражила поклонников пышными формами в кружевном белье
Продюсер Ирина Монатик очаровала подписчиков атмосферными фото
Супруга артиста похвасталась бюстом
Жена мультиартиста и продюсера Монатика Ирина порадовала фанов новыми красивыми фото.
На днях избранница звезды снялась в атмосферной черно-белой фотосессии, во время которой продемонстрировала свою женственность. На фотографиях, автором которых выступила фотограф Ольга Прудка, Ирина предстает в белой рубашке, черной кожаной куртке и кружевном нижнем белье.
«С началом новой недели всех нас. Искренне верю в хорошие новости, ну, или, лучше сказать, надеюсь на них», - прокомментировала одно из фото Ирина.
Подписчики Монатик завалили ее комплиментами и отметили, что Дмитрию очень повезло с женой.
Ранее «Скотч» показывал фото двулапой собаки-мамы, защищающей своих щенков.
Когда-то у нее была семья. Но они почему-то решили от нее отказаться, выбросив ее возле железнодорожных путей. Именно там Ши Бао и потеряла свои задние лапки. Местные жители говорят, что она попала под поезд.