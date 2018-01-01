Школьная любовь: Экс-возлюбленный Тины Кароль пришел на «Голос країни»

Певец рассказал, какой была Тина Кароль в школьные годы

Каждый эфир вокального шоу «Голос країни» полон сюрпризов не только для телезрителей, но и для звездных тренеров. В прошлых эфирах Тину Кароль, Сергея Бабкина, Джамалу и Потапа своими выступлениями удивили украинские звезды Злата Огневич и Ирина Федишин. А во вчерашнем выпуске «слепых прослушиваний» неожиданно для



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Певец рассказал, какой была Тина Кароль в школьные годы

Каждый эфир вокального шоу «Голос країни» полон сюрпризов не только для телезрителей, но и для звездных тренеров.

Ирина Федишин. В прошлых эфирах Тину Кароль, Сергея Бабкина, Джамалу и Потапа своими выступлениями удивили украинские звезды Злата Огневич

35-летний исполнитель из Ивано-Франковска признался, что встречался с Тиной Кароль в школе.

По словам Александра Мамедова, уже в школе Кароль была особенной девочкой и отличалась от одноклассников.

«Она постоянно работала над своим вокалом, пока мы все гуляли и развлекались. Жизнь сложилась таким образом, что теперь у меня есть семья - жена и ребенок. Но мне захотелось спустя годы встретиться с Тиной, что бы она увидела и вспомнила», - признался Александр перед выходом на сцену.

Для участия в «слепых прослушиваниях» Александр выбрал романтическую композицию «Я на небі» украинской группы «Океан Ельзи».

Но несмотря на все старания участника, ему не удалось развернуть кресла звездных тренеров.

«Жаль, что Тина не повернулась. Моей душе есть что сказать..», - так прокомментировал свое выступление Мамедов.