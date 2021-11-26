Шокирующее возвращение. Фаворит холостячки вернулся на шоу

Роман Свечкоренко сдержал обещание

В реалити-шоу «Холлстячка - 2» на СТБ возвращается психолог Роман Свечкоренко. Как сообщалось ранее, он покинул шоу на 6 эпизоде из-за незаконченного бракоразводного процесса.



Главная героиня шоу, за сердце которой борется уже четверо мужчин – Злата Огневич дала ему шанс вернуться после того как он закончит судовые процессы по разводу.

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Про возвращение Романа стало известно из анонса, который опубликовали на официальной странице в Instagram реалити-шоу. Также можно ожидать стремительного развития событий, так как в анонсе видно, что на церемонии вручения, роз будет только две.



Напомним, что ранее на своей странице в Instagram известная певица заинтриговала всех зрителей шоу необычным снимком влюблённой пары на берегу моря. Многие подписчики начали предполагать, что это намёк на победителя шоу.