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    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России

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    <p>Светлана Лобода</p> <p>instagram.com/lobodaofficial/</p> - Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России

    Светлана Лобода

    instagram.com/lobodaofficial/

    Продюсер певицы озвучила внушительные заработки певицы

    Нателла Крапивина, продюсер Светланы Лободы, в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» Ксении Собчак заявила, что «Лобода – это очень прибыльное предприятие и бесконечные реинвестиции».

    Оказывается, в среднем Лободе платят $100 тысяч за одно выступление на корпоративе. Но раза 3-4 в год они срывают более крупный куш.

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    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России
    Шокирующие суммы: Стало известно, сколько Лобода зарабатывает в России

    Про один из них стало известно этой весной благодаря российской телеведущей-пропагандистке Тине Канделаки, выложившей этот факт в Instagram. Крапивиной позвонил представитель американских миллионеров Эльдара Османова и Альберта Авдоляна, которые женили своих детей Лолиту и Альберта.

    Невеста очень любила Лободу, но обратились они с заказом довольно поздно, буквально за несколько дней до свадьбы. Поэтому Нателла назвала завышенную сумму – $400 тысяч. Родители не стали экономить на любимых детях и согласились. Кстати, тамадой там выступала сама Ксения Собчак.

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