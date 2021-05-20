Сиквел «Игры престолов» на грани срыва из-за плохого сценария

Премьера сериала запланирована на 2022 год

Сериал «Игра престолов» буквально покорил фанатов по всему миру, экранизация «Песни льда и пламени» писателя Джорджа Мартина сначала была настолько удачной, что невозможно было оторвать глаз от экрана (признайся, ты тоже смотрел все серии по ночам). Правда, когда сериал стал опережать написанные книги, начались проблемы. Мартин лишь консультировал создателей, но не писал сценарий сам. Последний сезон и развязку истории мы до сих пор не можем простить шоураннерам.

Сиквел же «Дом драконов» обещает рассказать историю становления рода Таргариенов. История основывается на книге Джорджа Мартина «Пламя и кровь», но уже известно, что экранизация не будет точно повторять оригинал, а отступит от первоначальной задумки. Отсюда рождается неуверенность поклонников в том, что сценаристы могут снова перемудрить с историей. Но, похоже, волноваться не стоит. В «Доме драконов» сценаристы основной истории Дэвид Бениофф и Дэниел Уайс, возможно, выступят лишь в качестве исполнительных продюсеров и при этом не будут работать над сценарием. Как сообщает Screen Rant, авторы также отказались от работы в других проектах франшизы.

Напомним, премьера сериала запланирована на 2022 год. Также недавно стало известно, что канал HBO начал снимать второй приквел «Игры престолов».

Ранее «Скотч» сообщал, что Украина эффектно вышла в финал конкурса «Евровидение-2021».

Солистка коллектива Go_A Екатерина Павленко предстала перед зрителями в кожаном топе, длинной юбке и зеленой шубе. На сцене музыканты и хореографы в белых костюмах устроили зажигательные танцы.

В финал также попали конкурсанты из Норвегии, Израиля, России, Азербайджана, Мальты, Литвы, Кипра, Швеции, Бельгии