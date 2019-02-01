В новом клипе Нетта Барзилай превратилась в розового носорога



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Нетта Барзилай

Съемки новой видеоработы победительницы «Евровидения-2018» проходили в Киеве

Израильская исполнительница Нетта Барзилай выпустила долгожданный клип на песню Bassa Sababa, съемки которого проходили в Киеве в июле прошлого года.

По сюжету клипа, от Нетты Барзилай решил сбежать жених и она пытается всем возможными способами его догнать.

Стоит отметить, что в новом клипе Нетта не изменила своему эпатажному стилю. Певица снялась в пышном розовом платье и необычной прической на голове, украшенной змейками.

В конце клипа артистка превратилась в огромного розового носорога. Одним словом, новое творение победительницы «Евровидения-2018» лучше увидеть своими глазами.

Напомним, что еще одна победительница «Евровидения» украинская певица Джамала сегодня презентовала новый англоязычный сингл Solo, который был написан тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в Top 5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.