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    Шоу-биз

    В новом клипе Нетта Барзилай превратилась в розового носорога

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    Нетта Барзилай - В новом клипе Нетта Барзилай превратилась в розового носорога
    Нетта Барзилай

    Съемки новой видеоработы победительницы «Евровидения-2018» проходили в Киеве

    Израильская исполнительница Нетта Барзилай выпустила долгожданный клип на песню Bassa Sababa, съемки которого проходили в Киеве в июле прошлого года

    По сюжету клипа, от Нетты Барзилай решил сбежать жених и она пытается всем возможными способами его догнать. 

    Стоит отметить, что в новом клипе Нетта не изменила своему эпатажному стилю. Певица снялась в пышном розовом платье и необычной прической на голове, украшенной змейками.

    В конце клипа артистка превратилась в огромного розового носорога. Одним словом, новое творение  победительницы «Евровидения-2018» лучше увидеть своими глазами.

    Напомним, что еще одна победительница «Евровидения» украинская певица Джамала сегодня презентовала новый англоязычный сингл Solo, который был написан тремя американскими сонграйтерами, во главе с саундпродюсером и композитором Брайаном Тоддом, чьи работы неоднократно получали мультиплатиновый статус, входили в Top 5 хит-парадов США и Великобритании и номинировались на Грэмми.

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