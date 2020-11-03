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    Шоу-биз

    Синеволосая Maruv в едва заметном наряде выставила пышные ягодицы (фото)

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    Популярная певица Maruv - Синеволосая Maruv в едва заметном наряде выставила пышные ягодицы (фото)
    Популярная певица Maruv
    instagram.com/maruvofficial/

    Звезда показала новый эпатажный образ

    Популярная певица Maruv вызвала фурор в Сети новым эпатажным образом. Знаменитость показала лук, в котором пришла на съемку телешоу.

    Певица с голубыми волосами оделась в комбинезон в сеточку и черное боди. Свой образ Maruv дополнила ярким мейком и обувью на высоких каблуках. Знаменитость предстала перед фотообъективом спиной, демонстрируя пышные ягодицы.

    Откровенной фотографией артистка поделилась на своей странице в Instagram.

    screenshot_4_63
    instagram.com/maruvofficial/

    В комментариях ошеломленные подписчики звезды оценили пикантный лук кумира.

    «Крутая прическа», «Восторг! Роскошно с такой стрижкой и blue hair. Жаль, что временно, но так идет», «Вот это образ!»,

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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