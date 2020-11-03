Голливудская звезда снялась для обложки украинского глянца (фото)

Звезда украсила три обложки Vogue

Голливудская актриса Тильда Суинтон стала украшением ноябрьского номера украинского Vogue.

Так, 59-летняя обладательница «Оскара» и премии BAFTA украсила сразу три обложки известного глянца. На них звезда предстала в образах от Chanel. Так, на одной из фотографий Тильда позировала со взъерошенными волосами и безумным макияжем, одетая в роскошное платье свободного кроя с объемными рукавами.

Автором съемок выступил нидерландский фотограф и режиссер Антон Корбейн.

Со своей стороны, представители издания на странице в Instagram признались, что привлечь к съемкам знаменитость такого уровня — редкая удача.

В комментариях читатели засыпали Суинтон комплиментами.

«Нереально круто», «Одна из самых любимых актрис. Неповторимая и невероятно фактурная», «Это лучшая тройка обложек».

Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

«Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.