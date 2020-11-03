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    Голливудская звезда снялась для обложки украинского глянца (фото)

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    Голливудская актриса Тильда Суинтон - Голливудская звезда снялась для обложки украинского глянца (фото)
    Голливудская актриса Тильда Суинтон
    instagram.com/vogue_ukraine/

    Звезда украсила три обложки Vogue

    Голливудская актриса Тильда Суинтон стала украшением ноябрьского номера украинского Vogue.

    Так, 59-летняя обладательница «Оскара» и премии BAFTA украсила сразу три обложки известного глянца. На них звезда предстала в образах от Chanel. Так, на одной из фотографий Тильда позировала со взъерошенными волосами и безумным макияжем, одетая в роскошное платье свободного кроя с объемными рукавами.

    Автором съемок выступил нидерландский фотограф и режиссер Антон Корбейн.

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    Голливудская звезда снялась для обложки украинского глянца (фото)
    Голливудская звезда снялась для обложки украинского глянца (фото)
    Голливудская звезда снялась для обложки украинского глянца (фото)

    Со своей стороны, представители издания на странице в Instagram признались, что привлечь к съемкам знаменитость такого уровня — редкая удача.

    В комментариях читатели засыпали Суинтон комплиментами.

    «Нереально круто», «Одна из самых любимых актрис. Неповторимая и невероятно фактурная», «Это лучшая тройка обложек».

    Ранее «Скотч» сообщал, что эпатажная светская львица показала свой роскошный пентхаус в центре Киева. Ведущая, актриса и светская львица Светлана Вольнова приобрела квартиру в 2000 году за $100 тысяч.

    Главный арт-объект жилья - люстра, стоимостью 6000 долларов. По словам Вольновой, о такой она мечтала с пяти лет!

    «Я все время хотела такую люстру. Когда я сидела в пять лет в театре и смотрела, как спускается люстра, зажигается свет и начинается представление… И я решила, что у меня дома обязательно будет такая», - объяснила светская львица.

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