Скандальная Лобода вывезла семью из Украины и объявила себя набожной

По словам Лободы, сейчас она живет на три страны.

Певица утверждает, что ее дети и мать живут «в Европе»

Певица Светлана Лобода, известная скандалами из-за своего поведения во время российско-украинской войны, недавно прибыла в Украину и дала интервью. В разговоре с тележурналисткой Марией Ефросининой Лобода отметила свою набожность. В частности, призналась, что показывает собственные откровенные клипы и номера своему батюшке, который дает им одобрительную оценку.

Артистка, которая долгое время из-за своей позиции не может провести концерты в Украине, рассказала о частной жизни. По словам Лободы, сейчас она живет на три страны: Россия, Украина и Европа. Конкретную страну певица не назвала, но уточнила, что теперь две ее дочери и мать живут именно в Европе. Лобода также напомнила, что некоторые ее вещи находят в Дубае.

Исполнительница похвасталась тем, что ее старшая дочь Ева в свои 10 лет читает взрослые книги, тогда как сама артистка не читает.

Кроме того, певица отметила, что не будет сообщать, кто является ее нынешним сожителем. 39-летняя Лобода уверяет, что счастлива в новых отношениях. Единственное, что она рассказала, – избранник старше ее, но при этом назвала его «молодым человеком».

Артистка чувствует себя рядом с любимой слабой: «Да, рядом с ним я чувствую себя девочкой. Он старше, очень мудр, сообразителен и может окружить меня заботой».

Ранее СМИ сообщали, что нынешним сожителем Лободы является владелец швейцарской компании Mimier Holding, издатель Forbes Артур Гранц. В то же время он уверял, что никак не связан с Лободой.

Ранее Лобода показала чувственное снимки, снятые на берегу моря. Светлана стоит в леопардовом монокини, подчеркивающем ее стройную фигуру.

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