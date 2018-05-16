Активисты намерены соврать концерт Виталия Козловского в Киеве

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Виталий Козловский

Причиной конфликта стало выступление артиста в Москве

Выступление Виталия Козловского в Киеве после того, как он 9 мая поднялся на сцену в Москве, оказалось под угрозой срыва. Артист планировал устроить шоу в украинской столице 21 мая.

О своих намерениях воспрепятствовать концерту заявила праворадикальная организация «Сокол». Об этом сообщил участник организации Владимир Назаренко на своей странице в соцети.

«Одиозный «поп-певец», близкий друг пособника сепаратистов Нели Штепы планирует концерт в Киеве. Как сообщали соцсети, 9 мая в московском районе Солнцево на сцене концерта ко Дню победы заметили Козловского. Певец сомнительного характера развлекал граждан страны-агрессора. Такой поступок националисты ВГО «Сокіл» считают недопустимым и антигосударственным», - подчеркнул активист.

Вместе с тем патриот отметил, что большинство членов этой организации участвовали в АТО/ООС. Так что поступок Козловского они воспринимают, как личное оскорбление.

Напомним, Виталий Козловский спел для россиян в День победы в Москве. Позже он объяснил свое выступление в Москве желанием мира. Тем не менее, Львовский облсовет хочет лишить его звания «Заслуженный артист Украины».

Джерело: Вести