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    Инфографика от Билла Гейтса: почему комары опаснее акул

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    Акула
    Акула

    Миллиардер показал разницу между самым страшным и самым опасным животным

    Один из самых богатых людей планеты Билл Гейтс опубликовал на своей странице в социальной сети познавательную инфографику, в которой красноречиво показывается соотношение между людьми, погибшими от акул и комаров, пишет «Главком».

    Ви иллюстрации подчеркивается, что за один день комары лишили жизни большее количество людей, чем акулы за сто лет. В сравнении учитывались показатели с 1916 по 2016 годы. Причины такой смертности от кровососов заключается в том, что эти насекомые разносят огромное количество опасных болезней, в том числе и малярию.

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