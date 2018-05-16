Знаменитая певица LP отыграет концерт в Киеве

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LP

Артистка приедет в украинскую столицу в начале июля

Популярная певица LP станет одним из хедлайнеров музыкального фестиваля Atlas Weekend, который в этом году пройдет 4−8 июля на ВДНХ.

Дискография Лауры Перголицци насчитывает уже четыре альбома. Ранее LP уже несколько раз выступала в Украине. Свой первый прорыв, как автор она совершила, написав в соавторстве для Рианны песню Cheers (Drink to That), вышедшую 12 ноября 2010.

Также Лаура являлась автором песни Beautiful People, записанной Кристиной Агилерой. Она сотрудничала также с группами Backstreet Boys, The Veronicas и с певицей Шер. В сентябре 2015 года вышел первый сингл с четвертого студийного альбома Lost on you — песня Muddy Waters. В ноябре вышел второй сингл, названный Lost on You.

Еще одними хедлайнерами фестиваля станут британские электронщики The Chemical Brothers. А среди украинских музыкантов на фестивале появятся: «Один в каное», Dakh Daughters, «ДахаБраха», OY Sound System, 5'nizza, Kadnay, «Луна», Pianoбой, «Бумбокс», Сергей Бабкин, Yarmak, Курган и Агрегат.

Джерело: Сегодня