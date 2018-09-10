Слезы и истерики: На проекте «Топ-модель по-украински» разлучили влюбленных



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На первом отборе второго сезона модельного реалити разыгрались нешуточные страсти. Плакали почти все

Одна съемочная неделя, четыре непростых испытания – и из 30 человек, отобранных экспертами «Топ-модели по-украински» на телекастинге, осталось всего 15.

В течение недели парни и девушки отсеивались. В последний день на отбор к Соне Плакидюк, Алле Костромичевой, Сергею Никитюку и Косте Боровскому пришло 16 претендентов. А ушло – 15 участников второго сезона «Топ-модели по-украински» на Новом канале.

Под угрозой вылета оказалась влюбленная пара девушек – Яна и Лера. Лера – уже состоявшаяся модель с опытом работы за плечами. Яна – девчонка-сорванец без какого-либо представления о моделинге.

Одна съемочная неделя, четыре непростых испытания – и из 30 человек, отобранных экспертами «Топ-модели по-украински» на телекастинге, осталось всего 15.

В течение недели парни и девушки отсеивались. В последний день на отбор к Соне Плакидюк, Алле Костромичевой, Сергею Никитюку и Косте Боровскому пришло 16 претендентов. А ушло – 15 участников второго сезона «Топ-модели по-украински» на Новом канале.

Под угрозой вылета оказалась влюбленная пара девушек – Яна и Лера. Лера – уже состоявшаяся модель с опытом работы за плечами. Яна – девчонка-сорванец без какого-либо представления о моделинге.

«Когда 14 человек уже отобрали, и вручили им снимки с фотосессии «Бокалы», без фотографий остались только мы с Яной, – рассказала Лера. – Пока стояли и ждали вердикта, у меня сердце упало в пятки, не хватало воздуха. Я просто провалилась в вакуум и не знала, что думать».

«Меня разрывало изнутри. Понимала, что поеду домой. Ведь у Леры есть опыт, у нее модельное лицо, крутые фотографии. А я ничего не умею...», - призналась Яна.

Но после долгого обсуждения эксперты решили оставить на проекте именно Яну.

«Если сравнивать модельное будущее девушек, то потенциал у Яны гораздо выше, – говорит эксперт реалити Сергей Никитюк. – Поэтому именно она и продолжает работать с нами».

Еще заранее Лера и Яна договорились, что не будут мешать друг другу и закатывать истерики из-за места на проекте. Если пройдет только одна девушка, другая дождется ее дома.

«Я очень рада, что Яна осталась. Мы вместе уже полтора года, и за это время из-за работы и других обстоятельств нам приходилось быть в разлуке. Мы выдержим. Но, конечно, я буду очень сильно по ней скучать», - отметила Лера.