15 участников шоу «Топ-модель по-украинки» вышли на подиум UFW

Кто бы мог подумать, что участники модного реалити станут востребованными моделями в Украине

Только представьте – на последней Украинской неделе моды дефилировали 15 парней и девушек из пяти сезонов модельных реалити «Супермодели по-украински» и «Топ-модели по-украински».

Они открывали и закрывали показы, меняли образы и дефилировали с украинскими звездами.

Победительница второго сезона «Супермодель по-украински» побила сразу несколько рекордов во время этой недели моды. Девушка продефилировала в 16-ти показах, прошла несколько километров на каблуках и шагала по крыше высотки! Алину пригласили демонстрировать коллекции: Serebrova, LITKOVSKAYA, Poustovit, A.M.G., Lake studio, Gasanova, Berezkina, Theo, Gudu, Elena Burba, Marianna Senchina, Six, Dafna May, Lucky Look, Epson digital, Iva Nerolli.

«Мой максимум в день – четыре показа, – говорит Алина Панюта. – Это нереально сложно физически. Всю неделю я выходила из дома в 7 утра и возвращалась в 22:00. Фишка этой Недели моды в том, что многие дизайнеры устраивали показы не на основной локации. Моделям приходилось перемещаться от одного к другому со скоростью света. Lake studio, например, превратили в подиум велотрек! Это был самый длинный подиум в моей жизни! Serebrova ради своего дефиле перекрыла дорогу в центре города. Poustovit устроила показ на крыше с нереальным видом на весь Киев. Один из показов мне запомнился своей фантастической энергетикой. Elena Burba сделала финальный выход под I Love Rock 'n' Roll. Мы выходили на подиум, подпевая и отрываясь на всю катушку!»

Выпускница второго сезона «Супермодели по-украински» Арина достигла такого уровня, когда не нужно ходить на кастинги. Дизайнеры уже хорошо знают девушку и приглашают ее на показы. Так, к примеру, было и с новой коллекцией Andre Tan, которую он создал специально для звездных девушек.

«Я не раз уже принимала участие в показах Андре Тана и не раз открывала его шоу, – рассказала Арина. – К нему я прихожу без кастингов, сразу на примерку. У нас взаимная любовь. На бекстейдже встретилась с Олей Поляковой и Лесей Никитюк, которые тоже выступали в роли моделей. Все, кто работал и работает на Новом канале, для меня родные люди. Поэтому мы очень тепло поздоровались».

А одна из участниц призналась, что присмотрела парня.

«В одном из показов я принимала участие вместе с высоким симпатичным парнем Димой, – говорит Нантина Дрончак. – Он крутой: суперсобранный, серьезный, хорошо работает. Сразу обратила на него внимание. Правда, у нас не было возможности пообщаться, хотя я с удовольствием узнала бы его поближе.» Так же девушка призналась, что после нескольких показов на UFW уехала в аэропорт.

«Я не успела охватить все дни Недели моды – уехала на кастинги в Рим, – говорит Нантина. – Сейчас у меня очень много работы, недавно снялась для рекламы косметического бренда Inglot. Недавно друзья сбросили мне фото огромного баннера с моим фото из Барселоны. Было приятно», - рассказала Scotch Нантина.

Еще одна участница модельного реалити Нового канала вышла на подуим Украинской Недели моды сошла буквально с трапа самолета.

«В прошлом сезоне я вошла в Топ-5 самых востребованных моделей UFW, а этом году ходила совсем мало, – рассказала Таня Брык. – Просто не получилось приехать на кастинги – я заканчивала контракт в Лондоне».

Одним словом, теперь редакции Scotch стало понятно, почему на кастинги модельного реалити приходят сотни девушек и парней. Ведь теперь у них есть наглядный пример.