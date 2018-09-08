  1. Головна
  2. Скотч
  3. Фото

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Фото

    Вторая смена: модные дети знаменитостей

    • Розсилка
    Звездный ребенок - Вторая смена: модные дети знаменитостей
    Звездный ребенок

    Эпоха Instagram диктует свои правила, в семьях знаменитых родителей в том числе

    Так уже сложилось, что не успевает звездный ребенок появиться на свет, как становится частью семейного бизнеса. К примеру, модель Шанель Иман, недавно ставшая мамой, дала имя дочери (Кали Клей Шепард) и сразу же создала ей профиль в Instagram.

    «Добро пожаловать в наш мир», - написала в своем Instagram-аккаунте Шанель Иман.

    Другая же знаменитость Кайли Дженнер одним только выходом в Fendi с ног до головы и детской коляской, усыпанной лого итальянского модного Дома, мгновенно спровоцировала волну небывалого внимания своих 20-летних поклонников к бренду с историей.

    Ким отправилась на прогулку в облегающем платье, полностью усеянном монограммой Fendi Zucca. Однако внимание медиа привлек не внешний вид молодой мамы, а коляска ее дочери Сторми Уэбстер.

    Родители Сторми прививают любовь к логомании и модным брендам с самого детства. Вполне логично, ведь отец девочки, Трэвис Скотт, и сам часто появляется в одежде с большим количеством логотипов. 

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    @davidbeckham
    @beyonce
    @bradleycooper_original
    @vogueportugal
    @beyonce
    Кайли Дженнер на прогулке
    @jessicaalba
    @kimkardashian
    @pink
    @pink
    @jessicaalba
    @pink
    @kimkardashian
    @rosiehw

    Такими темпами дети знаменитостей уже очень скоро смогут зарабатывать не менее родителей.

    Джерело: vogue.ua

    Читайте також
    фотография дети звезд дети модель родители
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ