Вторая смена: модные дети знаменитостей



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Звездный ребенок

Эпоха Instagram диктует свои правила, в семьях знаменитых родителей в том числе

Так уже сложилось, что не успевает звездный ребенок появиться на свет, как становится частью семейного бизнеса. К примеру, модель Шанель Иман, недавно ставшая мамой, дала имя дочери (Кали Клей Шепард) и сразу же создала ей профиль в Instagram.

«Добро пожаловать в наш мир», - написала в своем Instagram-аккаунте Шанель Иман.

Другая же знаменитость Кайли Дженнер одним только выходом в Fendi с ног до головы и детской коляской, усыпанной лого итальянского модного Дома, мгновенно спровоцировала волну небывалого внимания своих 20-летних поклонников к бренду с историей.

Ким отправилась на прогулку в облегающем платье, полностью усеянном монограммой Fendi Zucca. Однако внимание медиа привлек не внешний вид молодой мамы, а коляска ее дочери Сторми Уэбстер.

Родители Сторми прививают любовь к логомании и модным брендам с самого детства. Вполне логично, ведь отец девочки, Трэвис Скотт, и сам часто появляется в одежде с большим количеством логотипов.

Такими темпами дети знаменитостей уже очень скоро смогут зарабатывать не менее родителей.

Джерело: vogue.ua