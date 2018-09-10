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    Жизнь

    Памела Андерсон рассталась со своим молодым бойфрендом и хочет, что бы он вернулся в семью

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    <span>Адиль Рами и Памела Андерсон&nbsp;</span> - Памела Андерсон рассталась со своим молодым бойфрендом и хочет, что бы он вернулся в семью
    Адиль Рами и Памела Андерсон 

    Еще недавно 51-летняя Памела Андерсон уверяла, что с Адилем Рами, 32-летним футболистом, у нее все серьезно: пара мечтала о детях и говорила о свадьбе

    Спортсмен пообещал, что предложение руки и сердца сделает после того, как Франция станет чемпионом мира по футболу, и слово свое сдержал. Актрисе он преподнес кольцо Cartier c внушительным бриллиантом. На что она ответила... отказом. А после, как сообщает TMZ, и вовсе предложила расстаться.

    Причиной таких перемен стали маленькие дети Адиля от предыдущих отношений, которые закончились год назад. Ради Памелы защитник клуба "Севилья" и сборной Франции Адиль оставил свою гражданскую супругу, французскую модель Сидони Бьемон, и сыновей - близнецов Зейна и Мади, которым на тот момент было всего несколько месяцев.

    На днях, как сообщает источник, Памела провела много времени с близнецами и поняла, что стала препятствием в общении Адиля с сыновьями.

    «Памела провела всю прошлую неделю с близнецами, и это разбило ей сердце. Она чувствует, что является той самой причиной, по которой Адиль не может проводить достаточно времени со своими сыновьями. Поэтому Пэм решила отойти в сторону, чтобы дать ему возможность поступать правильно и полноценно участвовать в воспитании детей. Этот искренний, бескорыстный поступок дался Памеле нелегко, она убита горем. Но она считает, что Адиль должен заново выстроить отношения с матерью его детей. Она надеется на то, что он вернется в семью», - комментирует инсайдер.

    Сообщается, что актриса уже собирает вещи и готовится к переезду из дома на Французской Ривьере, где жила вместе с возлюбленным.

    Напомним, слухи о романе 50-летней Памелы Андерсон и 31-летнего Адиля Рами появились еще в начале июня прошлого года: тогда папарацци сделали несколько фото пары в ресторане La Maison в Ницце. После этого знаменитости начали появляться на публике все чаще.

    Джерело: Hello!

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