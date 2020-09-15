  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Слишком откровенное фото стюардессы в кабине пилотов взорвало сеть

    • Розсилка
    Слишком откровенное фото стюардессы в кабине пилотов взорвало сеть
    Фото: @ms_monikaa_ / @cabin_crew_beauties

    Подписчики Моники в комментариях восхитились ее красотой и сексуальностью

    Откровенная фотография стюардессы в чулках в кабине пилотов удивила пользователей сети. Снимок был опубликован в аккаунте @ms_monikaa_ в Instagram.

    На снимке изображена бортпроводница, сидящая в кресле второго пилота и демонстрирующая ноги в чулках и туфлях на каблуках. «Я не являюсь вариантом. Я всегда буду единственной», — говорится в подписи к фото.

    screenshot_4_57

    Подписчики Моники в комментариях восхитились ее красотой и сексуальностью. «Ты и правда единственная», «Прекрасные ноги в нюдовых чулках, так горячо!», «Отличные чулки!», «Ты же разобьешь самолет! Никто так не сможет контролировать полет», — писали они.

    Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

    Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.

     Читайте также: Эти животные показали всем свою негодяйскую сторону: курьезные фото
    фотография самолет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies