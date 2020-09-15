Слишком откровенное фото стюардессы в кабине пилотов взорвало сеть



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: @ms_monikaa_ / @cabin_crew_beauties

Подписчики Моники в комментариях восхитились ее красотой и сексуальностью

Откровенная фотография стюардессы в чулках в кабине пилотов удивила пользователей сети. Снимок был опубликован в аккаунте @ms_monikaa_ в Instagram.

На снимке изображена бортпроводница, сидящая в кресле второго пилота и демонстрирующая ноги в чулках и туфлях на каблуках. «Я не являюсь вариантом. Я всегда буду единственной», — говорится в подписи к фото.

Подписчики Моники в комментариях восхитились ее красотой и сексуальностью. «Ты и правда единственная», «Прекрасные ноги в нюдовых чулках, так горячо!», «Отличные чулки!», «Ты же разобьешь самолет! Никто так не сможет контролировать полет», — писали они.

Ранее «Скотч» рассказывал о коте, который прославился на весь мир благодаря привычке нарушать правила.

Чтобы наглядно показать бунтарскую натуру хозяйка начала фотографировать его каждый раз, когда тот делает что-то запрещенное. Девушка поделилась снимками на сайте Imgur. За несколько часов наглый кот набрал более 200 тысяч просмотров и покорил пользователей Сети.