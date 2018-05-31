Слишком серьезный шаг: 60-летняя Шэрон Стоун отменила свадьбу с 41-летним бойфрендом

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Шэрон Стоун

На днях зарубежные СМИ сообщили, что Шэрон Стоун отменила свадьбу со своим возлюбленным Анджело Боффа

По словам источников, 60-летняя актриса не хочет торопить события, ее и так устраивает все, как есть:

«Их роман развивается слишком стремительно, но Шэрон не хочет пока делать такой серьезный шаг, как замужество. Ей достаточного того, что они просто вместе и наслаждаются друг другом».

Напомним, что о романе Шэрон Стоун и бизнесмене Анджело Боффа заговорили в январе этого года. По слухам, пара должна была пожениться этим летом.

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Джерело: graziamagazine.ru