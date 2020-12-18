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    Шоу-биз

    Служебный роман: 58-летний Том Круз соблазнил актрису вдвое моложе его (фото)

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    <p>Впервые Хейли появилась на больших экранах в 2005 году, снявшись в рекламе чипсов. Широкую известность Этвелл обрела после фильма &laquo;Первый мститель&raquo;, в котором сыграла роль агента Перри Картер</p> <div></div> - Служебный роман: 58-летний Том Круз соблазнил актрису вдвое моложе его (фото)

    Впервые Хейли появилась на больших экранах в 2005 году, снявшись в рекламе чипсов. Широкую известность Этвелл обрела после фильма «Первый мститель», в котором сыграла роль агента Перри Картер

    Предполагаемая новая девушка Круза не так знаменита, как он сам

    Западные СМИ сообщают, что 58-летний завидный холостяк, Том Круз, больше не одинок. По информации газеты The Sun, голливудский актер встречается с коллегой по фильму «Миссия невыполнима 7», британской актрисой Хейли Этвелл.

     «Том и Хейли поладили с самого первого дня. Карантин сблизил их еще больше и они стали неразлучны. Сначала они встречались после работы и она уже успела побывать в его лондонской квартире. Кажется, они счастливы», — рассказал анонимный инсайдер в комментарии газете. Актер и его предполагаемая 38-летняя возлюбленная действительно проводят много времени вместе, например, последние несколько недель они были заняты на съемках очередной части картины «Миссия невыполнима», которые проходили в Риме, Венеции и Лондоне.

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    Служебный роман: 58-летний Том Круз соблазнил актрису вдвое моложе его (фото)
    Служебный роман: 58-летний Том Круз соблазнил актрису вдвое моложе его (фото)
    Служебный роман: 58-летний Том Круз соблазнил актрису вдвое моложе его (фото)
    Служебный роман: 58-летний Том Круз соблазнил актрису вдвое моложе его (фото)
    Служебный роман: 58-летний Том Круз соблазнил актрису вдвое моложе его (фото)
    Служебный роман: 58-летний Том Круз соблазнил актрису вдвое моложе его (фото)
    Служебный роман: 58-летний Том Круз соблазнил актрису вдвое моложе его (фото)
    Служебный роман: 58-летний Том Круз соблазнил актрису вдвое моложе его (фото)
    Служебный роман: 58-летний Том Круз соблазнил актрису вдвое моложе его (фото)

    Журналисты Daily Mail обратились к представителям Круза за официальным комментарием, но до сих пор его не получили. Это неудивительно, ведь после развода с бывшей супругой, Кэти Холмс, актер оберегает личную жизнь от излишнего внимания общественности, а о его романах с 2012 года почти ничего неизвестно. Однако в 2019-м ему приписывали связь со звездой сериала «Аббатство Даунтон» Мишель Докери, а в 2020-м — с актрисой Оливией Манн.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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