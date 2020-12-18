Слава Каминская показала бывшего, который после развода стал батюшкой (фото)

Артистка рассказала о бывшем

Певица Слава Каминская показала своего бывшего мужа Евгения.

В Инстаграме певица опубликовала снимок, на котором позирует вместе со знакомыми в храме святой великомученицы Варвары. Как рассказала Слава, ее бывший муж стал священником.

«Мой бывший муж обрел новую роль — стал очень полезным человеком в Храме святой великомученицы Варвары. Чем я очень горжусь и впечатлена. Я впервые побывала на службе в этом месте, еще и в такой особенный день», - призналась Каминская.

instagram.com/babaslavka/

Она посоветовала подписчикам почитать, кто не знает, историю великомученицы Варвары, которая ее очень впечатлила.

Заметим, что Слава Каминская вышла замуж за киевского бизнесмена Евгения 27 июня 2012 года. Но уже через год влюбленные развелись. Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.