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    Шоу-биз

    Робби Уильямс едва не умер из-за опасной диеты. Артиста спасла «жена-невротичка»

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    <p>46-летний британский певец Робби Уильямс рассказал шокирующую историю</p> <div></div> - Робби Уильямс едва не умер из-за опасной диеты. Артиста спасла «жена-невротичка»

    46-летний британский певец Робби Уильямс рассказал шокирующую историю

    Артист заявил, что его не было бы в живых, если бы не 41-летняя Айда Филд

    46-летний британский певец Робби Уильямс не лукавит, когда говорит, что обязан жизнью своей жене. Взбалмошный артист несколько лет назад попал в крайне неприятную ситуацию. По словам Робби, он получил серьезное отравление, когда сидел на рыбной диете.

    Музыкант был готов пустить все на самотек. Айда в силу характера настояла на том, чтобы муж обратился к врачу. Оперативное вмешательство специалистов спасло Уильямса. Артист признался, что даже в момент страшного диагноза не думал о своем здоровье.

    «Я ел рыбу дважды в день, у меня было сильнейшее отравление ртутью. Доктор сказал, что никогда такого не видел. Знаете, что я подумал, когда услышал это? Я выиграл! У меня самый высокий уровень ртути! Вот так работает мое эго. Но вообще, я сдал анализ только потому, что моя жена-невротичка и постоянно проходит всевозможные анализы. Она буквально спасла мне жизнь! Так бы я умер от отравления ртутью и мышьяком», — заявил Робби.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Жан-Клод Ван Дамм подарил своей любовнице-украинке Mercedes за 3 миллиона.

    В своем Инстаграме Алена Каверина разместила ролик, на кадрах которого она запечатлена за рулем упомянутого авто темно-серого цвета. По информации издания, раньше Ван Дамм дарил любовнице одежду и аксессуары люксовых брендов, украшения, а также поездки по всему миру.

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    Теги: знаменитости здоровье отравление шоу-бизнес
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