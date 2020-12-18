Робби Уильямс едва не умер из-за опасной диеты. Артиста спасла «жена-невротичка»

Артист заявил, что его не было бы в живых, если бы не 41-летняя Айда Филд

46-летний британский певец Робби Уильямс не лукавит, когда говорит, что обязан жизнью своей жене. Взбалмошный артист несколько лет назад попал в крайне неприятную ситуацию. По словам Робби, он получил серьезное отравление, когда сидел на рыбной диете.

Музыкант был готов пустить все на самотек. Айда в силу характера настояла на том, чтобы муж обратился к врачу. Оперативное вмешательство специалистов спасло Уильямса. Артист признался, что даже в момент страшного диагноза не думал о своем здоровье.

«Я ел рыбу дважды в день, у меня было сильнейшее отравление ртутью. Доктор сказал, что никогда такого не видел. Знаете, что я подумал, когда услышал это? Я выиграл! У меня самый высокий уровень ртути! Вот так работает мое эго. Но вообще, я сдал анализ только потому, что моя жена-невротичка и постоянно проходит всевозможные анализы. Она буквально спасла мне жизнь! Так бы я умер от отравления ртутью и мышьяком», — заявил Робби.

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